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Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова

Многие могут помнить её голос из передач "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

19 мая, 18:16
<p>Галина Новожилова. Фото © <a href="https://ramt.ru/news/news-1209/#.YKVQp9VR3Jx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РАМТ</a></p>

Галина Новожилова. Фото © РАМТ

В возрасте 98 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Новожилова. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ).

"19 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — сказано в записи.

Причины смерти артистки не раскрываются.

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Новожилова пришла в Центральный детский театр, позднее ставший РАМТ, в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой. За актёрскую карьеру Новожилова сыграла более чем 60 ролей, а также снималась в кино.

Кроме того, её голос знаком многим советским людям, который они могли слышать в передачах "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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