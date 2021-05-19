Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова

В возрасте 98 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Новожилова. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ).

"19 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — сказано в записи.

Причины смерти артистки не раскрываются.

Новожилова пришла в Центральный детский театр, позднее ставший РАМТ, в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой. За актёрскую карьеру Новожилова сыграла более чем 60 ролей, а также снималась в кино.