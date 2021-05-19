Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова
Многие могут помнить её голос из передач "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.
Галина Новожилова. Фото © РАМТ
В возрасте 98 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Новожилова. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодёжного театра (РАМТ).
"19 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно", — сказано в записи.
Причины смерти артистки не раскрываются.
Новожилова пришла в Центральный детский театр, позднее ставший РАМТ, в 1943 году после окончания Московской театральной студии и сразу стала ведущей актрисой. За актёрскую карьеру Новожилова сыграла более чем 60 ролей, а также снималась в кино.
Кроме того, её голос знаком многим советским людям, который они могли слышать в передачах "С добрым утром!" и "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.
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