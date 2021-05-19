Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки
Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.
Фото © Соцсети
Мужчина из Нижнего Новгорода, который похитил шестилетнего ребёнка с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне, рассказал, что поводом для знакомства с мальчиком стала его собака. Об этом сообщает СУ СК по региону.
"В ходе допроса мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребёнок вновь встретил мужчину на детской площадке, они покинули дворовую территорию и ушли гулять по городу Нижнему Новгороду", — говорится в сообщении.
Сам мальчик пояснил следователям, что познакомился со своим похитителем на детской площадке возле дома и пошёл с ним прогуляться по Нижнему Новгороду, а когда вечером он захотел домой, мужчина не отвёл его назад.
СК продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Малыша проверят в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы. Всё это будет проходить в рамках расследования уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Следствие также намерено оценить действия матери мальчика.
Ранее Лайф рассказывал, как в Нижнем Новгороде 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя пропал шестилетний мальчик. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. Полицейским мужчина пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.
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