Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки

Мужчина из Нижнего Новгорода, который похитил шестилетнего ребёнка с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне, рассказал, что поводом для знакомства с мальчиком стала его собака. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"В ходе допроса мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребёнок вновь встретил мужчину на детской площадке, они покинули дворовую территорию и ушли гулять по городу Нижнему Новгороду", — говорится в сообщении.

Сам мальчик пояснил следователям, что познакомился со своим похитителем на детской площадке возле дома и пошёл с ним прогуляться по Нижнему Новгороду, а когда вечером он захотел домой, мужчина не отвёл его назад.