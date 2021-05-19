Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

19 мая, 18:07

Фото © Соцсети

Мужчина из Нижнего Новгорода, который похитил шестилетнего ребёнка с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне, рассказал, что поводом для знакомства с мальчиком стала его собака. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"В ходе допроса мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком на детской площадке. Поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребёнок вновь встретил мужчину на детской площадке, они покинули дворовую территорию и ушли гулять по городу Нижнему Новгороду", — говорится в сообщении.

Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам

Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам

Сам мальчик пояснил следователям, что познакомился со своим похитителем на детской площадке возле дома и пошёл с ним прогуляться по Нижнему Новгороду, а когда вечером он захотел домой, мужчина не отвёл его назад.

СК продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Малыша проверят в ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы. Всё это будет проходить в рамках расследования уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ). Следствие также намерено оценить действия матери мальчика.

Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки

Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки

Ранее Лайф рассказывал, как в Нижнем Новгороде 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя пропал шестилетний мальчик. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. Полицейским мужчина пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главврач нижегородской больницы рассказал, почему увезённому на каталке инвалиду отказали в операции

сегодня в 14:02

Жизнь в "Инстаграме": пять пар из "Дома-2", для которых дети — не в приоритете

сегодня в 21:40

"Узнаешь, как вас воспитывать надо": Под Ростовом учительница попыталась насильно смыть со школьницы макияж

сегодня в 19:51

Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

сегодня в 21:46

"Вы всё врёте": Самые популярные мифы о вакцинации от ковида с комментариями практикующего врача

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1