В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"
Ребёнок обнаружен в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С мальчиком всё в порядке.
Артём. Фото © NN.RU
Пропавший с детской площадки в центре Нижнего Новгорода шестилетний Артём найден живым. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, с ребёнком был некий мужчина, которого в соцсетях нарекли его "похитителем".
По словам собеседника Лайфа, они были обнаружены полицией в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С мальчиком всё в порядке, его жизни ничего не угрожает. Кем ребёнку приходится мужчина, с которым он находился, уточняется. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мальчик пропал и почему не возвращался домой.
Напомним, что шестилетний Артём пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной.
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