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В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

Ребёнок обнаружен в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С мальчиком всё в порядке.

17 мая, 22:30
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<p>Артём. Фото © <a href="https://www.nn.ru/text/incidents/2021/05/18/69919898/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NN.RU</a></p>

Артём. Фото © NN.RU

Пропавший с детской площадки в центре Нижнего Новгорода шестилетний Артём найден живым. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, с ребёнком был некий мужчина, которого в соцсетях нарекли его "похитителем".

По словам собеседника Лайфа, они были обнаружены полицией в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С мальчиком всё в порядке, его жизни ничего не угрожает. Кем ребёнку приходится мужчина, с которым он находился, уточняется. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мальчик пропал и почему не возвращался домой.

Под Нижним Новгородом трое мужчин и девушка на Range Rover погибли, улетев в кювет

Под Нижним Новгородом трое мужчин и девушка на Range Rover погибли, улетев в кювет

Напомним, что шестилетний Артём пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной.

Авторы
Юлия Коновалова

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