В Нижнем Новгороде нашли пропавшего с детской площадки шестилетнего мальчика и его "похитителя"

Пропавший с детской площадки в центре Нижнего Новгорода шестилетний Артём найден живым. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, с ребёнком был некий мужчина, которого в соцсетях нарекли его "похитителем".

По словам собеседника Лайфа, они были обнаружены полицией в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С мальчиком всё в порядке, его жизни ничего не угрожает. Кем ребёнку приходится мужчина, с которым он находился, уточняется. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как мальчик пропал и почему не возвращался домой.