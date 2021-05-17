Лайф узнал имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта под Архангельском

Двух пострадавших при крушении вертолёта на Белом море доставили в больницу Архангельска. Оба пациента — мужчины, одному из них 46, второму 47 лет, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Пострадавшие в крушении вертолёта в Архангельской области доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Сейчас ими занимаются врачи. Оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они в сознании, дышат самостоятельно", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Как стало известно Лайфу, в результате крушения вертолёта получили травмы Бельков Сергей Геннадьевич и Шуриков Николай Александрович. Погибший — Сазонов Вадим Николаевич. Воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S". О падении вертолёта сообщили рыбаки, которые стали очевидцами крушения. Предварительно, на борту находились пилот и три охотника.