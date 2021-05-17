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Появилось видео падения солиста Мариинки с электросамоката, после которого он впал в кому

Молодой человек ударился головой об асфальт. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

17 мая, 21:26
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Падение с электросамоката Давида Залеева. Видео © 360tv.ru

Появилось видео с моментом падения с электросамоката солиста балета Мариинского театра Давида Залеева. На опубликованных телеканалом "360" кадрах видно, что артист потерял равновесие после столкновения с пешеходом.

Залеев ехал на электросамокате по тротуару и пытался проехать между тремя пешеходами, не сбавляя скорости. Во время обгона Залеев задел проходящего мимо мужчину, упал и ударился головой об асфальт. Пешеход при этом не пострадал.

Солист Мариинского театра получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката

Солист Мариинского театра получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката

После неудачного падения 31-летнего танцора доставили в Мариинскую больницу и экстренно прооперировали. Солисту сделали трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. В данный момент танцор находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 балетах. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее Лайф писал о том, что в Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару.

Авторы
Юлия Коновалова

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