В Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару

В Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге автомобилист, выезжая со двора на проезжую часть, сбил пару на электросамокате, которая в этот момент следовала по тротуару. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, как пара движется по пешеходной зоне на большой скорости. В этот момент из ближайшего двора выезжает автомобиль, водитель которого, вероятно, не замечает двухколёсного транспорта. В итоге машина врезается в молодых людей, в результате чего те отлетают на несколько метров. Судя по видеоролику, парень, ехавший на самокате, как минимум повредил себе руку — он лежит на земле, схватившись за ушибленное место. А девушка после ДТП отлетела на проезжую часть, которая не попадает в объективы камер.

Машина после инцидента сдала назад, переезжая самокат во второй раз, а рюкзак пострадавшего в этот момент подлетел высоко вверх. На кадрах не видно, вышел ли водитель из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим. Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, на место происшествия приезжала реанимация, информации о состоянии молодых людей нет.