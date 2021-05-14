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В Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате, на скорости мчавшую по тротуару

Информация о состоянии пострадавших уточняется, на место происшествия, по словам очевидцев, приезжала машина реанимации.

14 мая, 16:16

Скриншот © LIFE

В Петербурге автомобилист сбил пару на электросамокате. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге автомобилист, выезжая со двора на проезжую часть, сбил пару на электросамокате, которая в этот момент следовала по тротуару. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, как пара движется по пешеходной зоне на большой скорости. В этот момент из ближайшего двора выезжает автомобиль, водитель которого, вероятно, не замечает двухколёсного транспорта. В итоге машина врезается в молодых людей, в результате чего те отлетают на несколько метров. Судя по видеоролику, парень, ехавший на самокате, как минимум повредил себе руку — он лежит на земле, схватившись за ушибленное место. А девушка после ДТП отлетела на проезжую часть, которая не попадает в объективы камер.

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Машина после инцидента сдала назад, переезжая самокат во второй раз, а рюкзак пострадавшего в этот момент подлетел высоко вверх. На кадрах не видно, вышел ли водитель из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим. Как сообщают очевидцы аварии в соцсетях, на место происшествия приезжала реанимация, информации о состоянии молодых людей нет.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Петербурга ограничили самокаты в скорости. Пользователям кикшеринговых электросамокатов запретили двигаться на них со скоростью быстрее 15 км/ч и определили правила парковки мобильного электротранспорта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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