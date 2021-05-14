Жительница Екатеринбурга прокатилась на электросамокате и загремела в больницу со сломанной челюстью

Жительница Екатеринбурга прокатилась на электросамокате и сломала челюсть. Видео © VK / "Типичный Екатеринбург"

В Екатеринбурге 21-летняя девушка получила страшные травмы в поездке на электросамокате. По словам Ангелины, транспорт оказался неисправен.

По данным паблика "Типичный Екатеринбург", в тот день девушка вместе со своим парнем взяли напрокат два самоката через специальное приложение. По словам пострадавшей, изначально её транспорт ехал со скоростью 10 км/ч, а затем якобы сам разогнался до 26 км/ч. Когда Ангелина стала останавливаться, то тормоз сработал только на переднем колесе, из-за этого девушка упала на асфальт.

Фото © VK / "Типичный Екатеринбург"

"Моё зрение резко пропало, я стала видеть только темноту, мне было очень страшно... Через пять минут я начала видеть вспышки и очертания людей вокруг. Зрение восстановилось полностью только через 20 минут", — вспоминает пострадавшая.

В итоге Ангелину увезли в больницу, где врачи диагностировали у неё перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму, а также сильный ушиб правой руки. Екатеринбурженка не собирается оставлять без наказания компанию, которая предоставляет напрокат самокаты. В то же время в службе поддержки всего лишь смогли посочувствовать девушке, поскольку та отказалась от платной страховки. Кроме того, в компании не обнаружили никаких технических проблем у самоката.