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В Твери подросток хотел прокатиться на эскалаторе, но упал на стеллажи магазина

Всё обошлось переломом ноги. Сотрудники МЧС оперативно доставили пострадавшего в одну из местных больниц.

30 апреля 2021, 07:44

В рубашке родился. В Твери подросток упал с эскалатора в ТЦ и выжил. Видео © Соцсети

В Твери мальчик решил прокатиться на эскалаторе, но упал на крышу одного из стеллажей магазина. Видеозаписи момента падения опубликовали в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, после инцидента на территории магазина была объявлена эвакуация. К месту происшествия выехали врачи и сотрудники МЧС, которые смогли транспортировать пострадавшего в больницу. По счастливой случайности мальчику удалось отделаться лишь переломом ноги.

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А ранее в московском ТЦ четырёхлетний мальчик "прокатился" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, но не удержался и упал с высоты нескольких метров, получив множественные травмы. Врачи диагностировали у малыша открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгких. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Райля Гареева
Райля Гареева

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