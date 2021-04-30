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"У меня проблемы": Байден вновь попал в неловкую ситуацию, потеряв маску в своём кармане

На помощь президенту даже пришла первая леди Штатов, однако оказалось, что средство защиты всё это время было с ним.

30 апреля 2021, 07:40

Скриншот © Twitter

Байден вновь попал в неловкую ситуацию, потеряв маску перед выступлением. Видео © Twitter / Daily Caller

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию: во время выступления в штате Джорджия он целую минуту искал собственную маску. Видео забавного момента появилось в соцсетях.

Средство индивидуальной защиты американский лидер искал сперва среди бумаг, затем залез внутрь папок, посмотрел на земле, но маски нигде не было видно. Тогда на помощь главе государства пришла первая леди Джилл Байден. Но и она не сумела найти маску супруга. Растерявшемуся президенту даже пришлось оправдываться перед публикой.

"Ищу свою маску, у меня проблемы", — сказал он в микрофон.

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Вскоре маска всё же была найдена. Оказалось, что всё это время она лежала в кармане брюк американского лидера. Байден достал средство защиты и продемонстрировал публике, после чего ему зааплодировали.

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Лайф уже рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. Через некоторое время инцидент повторился.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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