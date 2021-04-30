Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер

Лайф пообщался со скандальными свидетелями по делу о ДТП с Ефремовым. Видео © LIFE

Свидетели по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова дали большое интервью Лайфу и рассказали, почему ни одна камера не запечатлела их на месте происшествия. По словам Александра Кобеца, он одним из первых подбежал к водителю, чтобы узнать, требуется ли тому помощь, но получил грубый ответ и решил покинуть место аварии.

"Я подошёл, спросил: "Вам нужна помощь?" — Человек вместо того, чтобы сказать "нет, всё нормально", он мне просто говорит: "Иди отсюда". Просто на три буквы меня послал", — вспоминает свидетель.

Второй свидетель, Андрей Гаев, рассказал, что через несколько секунд после этого с пассажирского места вышел пьяный мужчина, в котором он узнал Ефремова. Мужчина хотел остаться и посмотреть, как будут развиваться события, но товарищ настоял на том, чтобы уйти.

"Александр [Кобец] ко мне подходит [и говорит]: "Пошли отсюда". Я ему говорю: "Смотри, тут Ефремов", а он говорит: "Да пофиг, кто там, Ефремов, не Ефремов, пойдём отсюда", — рассказал Гаев.

То, что ни Александр, ни Андрей не попали ни на одно видео, они называют стечением обстоятельств и совпадением. По словам Кобеца, если бы кто-то снял первые секунды после столкновения, то его было бы видно возле машины Ефремова. Сами свидетели считают, что кому-то просто невыгодно, чтобы их показания оказались правдивыми. По мнению Андрея и Александра, если бы суд учёл их свидетельства, то актёр был бы на свободе.

"Мы до сих пор вину не признаём, мы говорим, как было. Ну не поверили, что теперь сделать. Я не боюсь приговора, я это принял, как есть, как факт. <...> Я хочу пожелать людям не бояться никогда говорить правду и бороться за правду", — добавил Александр.

Напомним, после резонансного судебного процесса над Михаилом Ефремовым было возбуждено ещё несколько уголовных дел. Подозреваемыми по ним проходят три свидетеля защиты, которые на суде заявляли, что видели в машине Ефремова ещё одного человека, а сам артист якобы сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, позже Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей".

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