"В окружении красивых барышень": Как видит своё будущее дочка Ефремова, которую теперь зовут Сергей
Недавно 20-летняя дочь Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной объявила, что теперь её зовут Сергей и она "небинарный трансмаскулинный человек". Теперь появилась исповедь девушки, где она рассказала об отношениях в семье, мироощущении и планах на будущее.
Детство Анны было непростым, она конфликтовала с мамой, которая злоупотребляла алкоголем, а потом семь лет жила с гувернанткой, пока не закончила одиннадцатый класс. Наследница актёра призналась в интервью на платформе Premier, что тайно ходила к психотерапевту и сейчас у неё есть панические атаки, повторяющиеся кошмары, проблемы со сном и приступы агрессии.
Я свалил от матери, потому что у нас с ней были серьёзные конфликты. А из-за того, что в тот момент у нас были напряжённые отношения с нынешней женой моего отца, мой отец задумался о том, как поселить меня отдельно, и подобрал мне гувернантку
Анна Мария и её мать. Скриншот © Premier
Про отца Анна решила сильно не распространяться, отметив лишь, что после устроенной им смертельной аварии сумела абстрагироваться от ситуации. Зато подробнее раскрыла, что сейчас происходит в её жизни. Ефремова призналась, что выбрала себе новое имя, как родители выбирают имя ребёнку. И Анне неприятно, когда к ней обращаются как к девушке. Но дочка актёра иногда всё же говорит о себе в женском роде, чтобы не вызывать агрессию у окружающих.
Анна Мария и её мать. Скриншот © Premier. Фото © Instagram / amefremova
Сейчас она находится на пороге трансгендерного перехода, который собирается завершить по документам в 25 лет. Анна отметила, что операцию по смене пола делать пока не планирует, так как та невозможна без потери чувствительности половых органов и сопровождается большими рисками. Наследница заключённого актёра утверждает, что всё, что с ней происходит, это не игра, которая закончится, когда она повзрослеет.
Мне очень часто говорят, что я наиграюсь, рожу ребёночка, найду себе хорошего мужа с большим членом — и у меня будет совершенно прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что на протяжении 19 лет моей жизни, когда я чувствовал себя так, как я чувствую, и на протяжении последних лет семи-десяти, когда я начал более открыто о себе заявлять, когда обо всём этом говорят как об игре, мне хочется улыбнуться и с каждым человеком поспорить на бутылку вискаря, что я позвоню вам через сорок лет в окружении совершенно прекрасных барышень — и вы мне будете должны, потому что ничего не изменится. Не наиграюсь
Анна не планирует рожать самостоятельно, однако не исключает возможности усыновления. Но, наученная горьким опытом, хочет сначала научиться ответственности, чтобы потом дать детям всё самое лучшее. В партнёры девушка рассматривает любого человека, который "не является в общепризнанном понятии тупым", а пол и гендер для неё не играют роли. Главное, чтобы это был "тонко чувствующий и тонко думающий человек".
WOW-news
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