"В окружении красивых барышень": Как видит своё будущее дочка Ефремова, которую теперь зовут Сергей

Мне очень часто говорят, что я наиграюсь, рожу ребёночка, найду себе хорошего мужа с большим членом — и у меня будет совершенно прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что на протяжении 19 лет моей жизни, когда я чувствовал себя так, как я чувствую, и на протяжении последних лет семи-десяти, когда я начал более открыто о себе заявлять, когда обо всём этом говорят как об игре, мне хочется улыбнуться и с каждым человеком поспорить на бутылку вискаря, что я позвоню вам через сорок лет в окружении совершенно прекрасных барышень — и вы мне будете должны, потому что ничего не изменится. Не наиграюсь

Анна Мария Ефремова