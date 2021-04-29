Девушка показала, как снимать линзы без рук, и пользователи в шоке: почему никто не сообразил раньше
Тому, кто носит контактные линзы, не надо рассказывать, как неудобно их снимать — они всё и так знают. Но, кажется, пришло спасение — блогерша поделилась лайфхаком, благодаря которому каждый научится снимать линзы, лишь моргнув.
Секрет принадлежит тиктокерше lalaleluu. Девушка поделилась трюком пару недель назад — и теперь он упрощает жизнь тысячам людей, которые до этого каждый вечер мучались, пытаясь снять линзы и не оставить себя без зрения окончательно. Всё просто, безопасно, а главное — быстро. И глазом не успеете моргнуть. Буквально.
Повторяем за Лалой. Первым делом нужно натянуть верхнее и нижнее веко, затем посмотреть глазом в сторону носа и соединить, слегка надавливая на линзу, — всё! Мало того что процесс занял считаные секунды, так ещё и пальцы не соприкасались с глазами. Остаётся только проделать ту же самую операцию с другим глазом и со спокойной душой идти спать.
Видео lalaleluu мигом стало вирусным. За пару недель его посмотрело почти четыре миллиона человек. Пользователи соцсети были в восторге от лайфхака, но один вопрос остался без ответа, пишет The Sun.
А есть такой же лайфхак, только чтобы надевать линзы?
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