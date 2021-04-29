Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Девушка показала, как снимать линзы без рук, и пользователи в шоке: почему никто не сообразил раньше

Тому, кто носит контактные линзы, не надо рассказывать, как неудобно их снимать — они всё и так знают. Но, кажется, пришло спасение — блогерша поделилась лайфхаком, благодаря которому каждый научится снимать линзы, лишь моргнув.

29 апреля 2021, 12:14

Кадры из видео © TikTok / lalaleluu

Секрет принадлежит тиктокерше lalaleluu. Девушка поделилась трюком пару недель назад — и теперь он упрощает жизнь тысячам людей, которые до этого каждый вечер мучались, пытаясь снять линзы и не оставить себя без зрения окончательно. Всё просто, безопасно, а главное — быстро. И глазом не успеете моргнуть. Буквально.

Кадры из видео © TikTok / lalaleluu

Повторяем за Лалой. Первым делом нужно натянуть верхнее и нижнее веко, затем посмотреть глазом в сторону носа и соединить, слегка надавливая на линзу, — всё! Мало того что процесс занял считаные секунды, так ещё и пальцы не соприкасались с глазами. Остаётся только проделать ту же самую операцию с другим глазом и со спокойной душой идти спать.

Кадры из видео © TikTok / lalaleluu

Кадры из видео © TikTok / lalaleluu

Видео lalaleluu мигом стало вирусным. За пару недель его посмотрело почти четыре миллиона человек. Пользователи соцсети были в восторге от лайфхака, но один вопрос остался без ответа, пишет The Sun.

А есть такой же лайфхак, только чтобы надевать линзы?

beccisdiary

Девушка из Свердловской области сняла вирусный лайфхак, как починить рваный пуховик без нитки и иголки

Девушка из Свердловской области сняла вирусный лайфхак, как починить рваный пуховик без нитки и иголки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка уличила парня в измене с помощью одного звонка в кафе, и её гениальный способ лучше записать

15 апреля, 13:13

Питерская библиотека рассказала о драке читателей роликом с отсылками к Mortal Kombat

вчера в 13:20

Бывший муж Пелагеи потребовал половину её гонораров и квартиру за 85 млн, которую купила тёща

сегодня в 11:19

Рогозин по-чешски ответил на критику строительства Национального космического центра

сегодня в 13:11

Один человек погиб при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

сегодня в 13:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1