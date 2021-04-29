Бывший муж Пелагеи потребовал половину её гонораров и квартиру за 85 млн, которую купила тёща
На новом слушании по разделу имущества сторонам не удалось прийти к решению, так как хоккеист продолжает добавлять всё новые и новые условия.
Брак 34-летней певицы Пелагеи закончился ещё год назад, но история их отношений с Иваном Телегиным продолжается. 29-летний хоккеист всё это время пытается разделить имущество, с каждым разом выдвигая новые требования. На последнем слушании выяснилось, что мужчина собирается отсудить у бывшей жены половину её гонораров за три года брака.
Хоккеиста волнуют счета певицы, машины и, разумеется, недвижимость. Особый интерес для него представляют загородный дом за 54 млн рублей и квартира в одном из престижных ЖК столицы, к покупке которой бывший муж певицы не имеет никакого отношения, пишет "Стархит".
Квартиру за 85 миллионов, в покупке которой он не участвовал, Иван Телегин тоже продолжает делить через суд. Это недвижимость Пелагеи, купленная на деньги её матери, продюсера коллектива звезды, мы об этом неоднократно говорили и предоставили в суд все доказательства
Но хоть у Ивана и есть свои виды на имущество Пелагеи, о своих действиях с недвижимостью он не спешит сообщать. Во время расследования юристы выяснили, что хоккеист скрывал свои многомиллионные доходы от жены. Он продал приобретённую в браке квартиру за 30 млн рублей, вот только денег этих певица так и не увидела. Зато сейчас спортсмен выплачивает ей алименты, составляющие четверть от его дохода.
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