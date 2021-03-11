Главные разводилы российского футбола: 7 спортсменов, чей брак закончился изменами и шантажом
Недавно Алана Мамаева заявила о разводе с полузащитником ФК "Ростов" и сборной России, обвинив Павла в очередной измене. Она не будет требовать алиментов и не станет запрещать видеться с детьми, желая разойтись полюбовно. Но, судя по всему, такие прогулки на сторону — частая проблема среди спортивных парочек. Предлагаем вспомнить, каким футболистам пришлось расплатиться разводом за свои ошибки.
Алана и Павел Мамаевы женаты с 2013 года и вместе воспитывали дочь. Жена не единожды обвиняла футболиста в изменах и вот, наконец, решилась на развод после того, как на последних сборах в Испании Павел развлёкся с моделью. Её фото и данные Алана даже показала подписчикам
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова прожили в браке с 2012 по 2016 год. О причинах развода каждый говорит своё: теледива обвиняет бывшего мужа в изменах и агрессии, а футболист заявляет, что Ольга не хотела детей и жила ради лайков
Фото © Twitter / russianshowbiz
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году, а расстались в 2019-м по классической причине: регулярные измены со стороны мужа. В браке у пары появилась дочь, которой футболист теперь не слишком интересуется
Фото © Twitter / Mama66.ru
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова были женаты с 2015 по 2019 год и завели сына. Милана не раскрывала причины развода, но назвала бывшего мужа "абсолютно падшим и недостойным уважения человеком"
Фото © Twitter / BIMRU.RU
Денис и Дарья Глушаковы пробыли в браке с 2009 по 2018 год, пока жена не устала терпеть постоянные измены футболиста. Она подала на развод, во время которого Денис угрожал Дарье, пытался вывести деньги с общих счетов и отсудить двоих детей
Фото © Twitter / Спорт-Экспрес
Александр и Татьяна Алиевы считались счастливой семьёй с 2007 по 2016 год, пока жена не потребовала развода, объявив, что футболист злоупотребляет алкоголем и поднимает руку на неё и детей
Фото © Twitter / Чемпионат
Андрей и Мария Ещенко пробыли в браке с 2006 по 2014 год, пока жена, сидевшая дома с годовалой дочерью, не обнаружила в телефоне мужа переписку с другой девушкой. Не простив измену, Мария подала на развод
Фото © Соцсети
WOW-stars
"Попивает — это мягко сказано": Рустам Солнцев рассказал об алкоголизме Ольги Бузовой
сегодня в 13:33
Табаков бы похвалил: Зудина объяснила, почему не стесняется эротических сцен
сегодня в 11:48
Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина
сегодня в 09:01
Выбор редакции
"Всё по обоюдному желанию!" Алана Мамаева объявила о разводе с футболистом
Конец карьеры, бан за допинг и развод. Кошмарный год эффектной российской фигуристки
Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год
50-я страна одобрила "Спутник V"
На Кубани курица стала мамой для семерых беспризорных котят — видео
Комментариев: 0