Главные разводилы российского футбола: 7 спортсменов, чей брак закончился изменами и шантажом

Алана и Павел Мамаевы женаты с 2013 года и вместе воспитывали дочь. Жена не единожды обвиняла футболиста в изменах и вот, наконец, решилась на развод после того, как на последних сборах в Испании Павел развлёкся с моделью. Её фото и данные Алана даже показала подписчикам

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Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова прожили в браке с 2012 по 2016 год. О причинах развода каждый говорит своё: теледива обвиняет бывшего мужа в изменах и агрессии, а футболист заявляет, что Ольга не хотела детей и жила ради лайков

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Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году, а расстались в 2019-м по классической причине: регулярные измены со стороны мужа. В браке у пары появилась дочь, которой футболист теперь не слишком интересуется

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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова были женаты с 2015 по 2019 год и завели сына. Милана не раскрывала причины развода, но назвала бывшего мужа "абсолютно падшим и недостойным уважения человеком"

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Денис и Дарья Глушаковы пробыли в браке с 2009 по 2018 год, пока жена не устала терпеть постоянные измены футболиста. Она подала на развод, во время которого Денис угрожал Дарье, пытался вывести деньги с общих счетов и отсудить двоих детей

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Александр и Татьяна Алиевы считались счастливой семьёй с 2007 по 2016 год, пока жена не потребовала развода, объявив, что футболист злоупотребляет алкоголем и поднимает руку на неё и детей

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Андрей и Мария Ещенко пробыли в браке с 2006 по 2014 год, пока жена, сидевшая дома с годовалой дочерью, не обнаружила в телефоне мужа переписку с другой девушкой. Не простив измену, Мария подала на развод

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