"Попивает — это мягко сказано": Рустам Солнцев рассказал об алкоголизме Ольги Бузовой
По словам шоумена, от пагубной зависимости певица страдает уже несколько лет.
Скриншот © YouTube / Super
Экс-участник реалити-шоу "Дом-2", шоумен Рустам Солнцев рассказал, что Ольга Бузова страдает от алкогольной зависимости. При этом он подчеркнул, что чрезмерное употребление спиртного Бузовой "чувствовалось ещё два-три года назад".
"Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже, как у "Крузака" — 20 литров на 100 километров," — заявил Солнцев в интервью ютуб-шоу "Алёна, блин!".
По словам шоумена, на пагубную зависимость Бузовой ещё пять лет назад впервые обратила внимание телеведущая Дана Борисова. Солнцев утверждает, что артистке никто не поможет, поскольку у неё нет настоящих друзей, которым она была бы действительно нужна.
"Я это всё вижу своими глазами, и никто ей не может помочь. Те её друзья, эти девчонки, она им вообще не нужна. Это даже не друзья", — пояснил Рустам.
Добавим, что ранее про алкоголизм Бузовой рассказывала мать её экс-бойфренда Давида Манукяна. Родительница Давы назвала певицу гулящей и алкоголичкой, упомянув, что её "бил" и бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов.
А ранее певица МакSим рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Исполнительница призналась, что изначально выпивала, чтобы заглушить головные боли. По словам артистки, обезболивающие ей не помогали.
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