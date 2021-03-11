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"Попивает — это мягко сказано": Рустам Солнцев рассказал об алкоголизме Ольги Бузовой

По словам шоумена, от пагубной зависимости певица страдает уже несколько лет.

11 марта 2021, 13:33
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCFCKDylEz4F7yB50yYMye0g" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Super</a></p>

Скриншот © YouTube / Super

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2", шоумен Рустам Солнцев рассказал, что Ольга Бузова страдает от алкогольной зависимости. При этом он подчеркнул, что чрезмерное употребление спиртного Бузовой "чувствовалось ещё два-три года назад".

"Я думаю, что она попивает, это мягко сказано. Думаю, что там расход уже, как у "Крузака" — 20 литров на 100 километров," — заявил Солнцев в интервью ютуб-шоу "Алёна, блин!".

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По словам шоумена, на пагубную зависимость Бузовой ещё пять лет назад впервые обратила внимание телеведущая Дана Борисова. Солнцев утверждает, что артистке никто не поможет, поскольку у неё нет настоящих друзей, которым она была бы действительно нужна.

"Я это всё вижу своими глазами, и никто ей не может помочь. Те её друзья, эти девчонки, она им вообще не нужна. Это даже не друзья", — пояснил Рустам.

Добавим, что ранее про алкоголизм Бузовой рассказывала мать её экс-бойфренда Давида Манукяна. Родительница Давы назвала певицу гулящей и алкоголичкой, упомянув, что её "бил" и бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов.

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А ранее певица МакSим рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Исполнительница призналась, что изначально выпивала, чтобы заглушить головные боли. По словам артистки, обезболивающие ей не помогали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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