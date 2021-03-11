В Петербурге в больнице открыли дополнительные отделения для неудачливых лыжников и саночников

В Санкт-Петербурге увеличилась госпитализация травматологических пациентов, в связи с чем пришлось открыть несколько дополнительных отделений. Так, например, в НИИ скорой помощи отделение урологии перепрофилировали под травматологию. Об этом рассказал директор медучреждения Вадим Мануковский в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Зима в этом году была достаточно суровая, снег и лёд были почти всё время. Я даже вынужден был открыть третье отделение под травму, перепрофилировав урологию. Мы сейчас практически не принимаем урологических пациентов, всё заточено под травматологических больных", — рассказал врач.

По его словам, если раньше в среднем в неделю проводилось 25 операций в одном отделении, то сейчас этот показатель иногда доходит до 100. Мануковский отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что границы закрыты и люди не уезжают на курорты, а активно отдыхают в регионе.

Врач отметил, что с приходом тепла появятся другие виды спорта, которые также могут привести к травмам, например езда на велосипеде.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сочи сноубордисты спасли лыжника, который рухнул в яму с водой и сломал руки. Экстремала достали, согрели и передали спасателям.

Авторы