Годовалая дочь королевы TikTok Малышки Ксю обварилась кипятком, и теперь семью блогерши проверяет опека

Годовалая дочь известной тиктокерши Малышки Ксю обварилась кипятком, к семье пришли органы опеки. Видео © Instagram / tarnovita

В дом тиктокерши Ксении Тарновицкой, которая более известна как Малышка Ксю, нагрянули органы опеки после того, как её годовалая дочь обварилась кипятком. Об этом сама блогерша рассказала в сториз в "Инстаграме".

Инцидент произошёл накануне, пока девушка была на приёме у косметолога. С малышкой находился папа, который в определённый момент не уследил за дочерью, в результате та ошпарилась кипятком. Приехавшие на место медики диагностировали у ребёнка ожоги второй степени на животе и ноге, они также предлагали госпитализацию, но родители отказались.

По словам самой Ксении, ночью после произошедшего девочка спала хорошо и проснулась лишь раз, чтобы поесть, что для неё обычное дело.

"У меня была вообще ужасная ночь. Я всё время просыпалась, думала, как Василиска, думала, может, у неё температура, я так переживала. А Василиса на самом деле сама хорошо спала, один раз поела — всё как всегда", — рассказала тиктокерша.

Увидев наутро ожоги, блогерша немного успокоилась, поскольку успела посмотреть в Сети страшные фотографии подобных повреждений. Девушка также выложила сториз, где малышка спокойно ходит в комбинезоне по улице. Судя по всему, никакого дискомфорта травмы у неё не вызывают.

На этом история не закончилась. К семье приехала комиссия по делам несовершеннолетних. В сториз Ксения отметила, что даже рада тому, что органы так реагируют на подобные инциденты. Однако позже она рассказала, что пришедшие представители органов опеки задавали "тупые вопросы", как будто у тиктокерши "семья пьянчуганов каких-то".

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