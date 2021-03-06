Путин поручил определить орган для социальной защиты семьи и детей
Этот вопрос планируется рассмотреть уже к лету.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.
"Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства", — говорится на сайте Кремля.
Там отмечается, что это касается детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения.
А ещё Лайф рассказывал, что в России изменилась процедура начисления пособий на детей до трёх лет. Теперь родителям для продления льгот предстоит лично собирать и подавать необходимые документы. Кроме того, им необходимо ставить в известность ПФР и органы соцзащиты об изменениях в месте жительства и о различных обстоятельствах, из-за которых пособия прекращаются.
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