В России изменилась процедура начисления пособий на детей до трёх лет

С 1 марта в России окончилась автоматическая выдача пособий на детей до трёх лет в семьях, среднедушевой доход которых ниже двух прожиточных минимумов.

В прошлом году власти упростили эту процедуру из-за пандемии коронавируса. Закон действовал с 1 апреля 2020 года. Теперь же родителям для продления льгот предстоит лично собирать и подавать необходимые документы.

Кроме того, им необходимо ставить в известность ПФР и органы соцзащиты об изменениях в месте жительства и о различных обстоятельствах, из-за которых пособия прекращаются. Согласно законодательству, переоформлением выплат нужно заниматься каждый год после дня рождения ребёнка.

Ранее президент России Владимир Путин обещал подумать над расширением вариантов использования материнского капитала, например на ремонт жилья. Депутаты Госдумы также предложили увеличить список получателей. Они внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребёнка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой господдержки. Авторы идеи уверены, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в некоторых субъектах.

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