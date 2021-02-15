В России могут расширить список получателей материнского капитала

Авторы идеи уверены, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в некоторых субъектах.

Депутаты Госдумы РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выплатах материнского капитала на третьего ребёнка и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью, если семья прежде не воспользовалась этой мерой господдержки. Об этом в своём телеграм-канале рассказал один из авторов инициативы — Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают сделать получателями маткапитала женщин, которые родят ребёнка после 1 января следующего года. Действие меры поддержки со стороны государства хотят расширить и на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего и последующих детей.

По мнению авторов законопроекта, во многих субъектах РФ размер регионального семейного капитала весьма низкий. В среднем по стране он составляет порядка 100–150 тысяч рублей. Как утверждают парламентарии, это трудно считать стимулом для того, чтобы россияне заводили ещё одного ребёнка. Они также уточнили, что, если Госдума поддержит данный закон, это позволит улучшить демографическую ситуацию в регионах, где фиксируется низкая рождаемость. Кроме того, это поможет повысить уровень жизни многодетных семей.