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Опубликовано 14 декабря 2020, 02:58

В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей

По словам депутатов, подобное предложение позволяет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.

В России могут разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты образования родителей ребёнка. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщают "Известия".

Автор инициативы обращает внимание на снижение рождаемости в стране в последние годы. По её словам, это говорит о необходимости задействовать все возможные инструменты мотивации жителей РФ к рождению детей. Зачастую пары отказываются от этого из-за отсутствия материальных возможностей.

Материнский капитал в России будут повышать ежегодно
Материнский капитал в России будут повышать ежегодно

В связи с этим у Минтруда просят разрешить использование материнского капитала для последипломного образования и повышения квалификации родителей.

Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но и улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребёнка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, — заявила Маркс.

В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%
В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%

По словам депутата Виктора Зубкова, подобная инициатива поможет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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