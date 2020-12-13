В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей
По словам депутатов, подобное предложение позволяет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.
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В России могут разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты образования родителей ребёнка. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщают "Известия".
Автор инициативы обращает внимание на снижение рождаемости в стране в последние годы. По её словам, это говорит о необходимости задействовать все возможные инструменты мотивации жителей РФ к рождению детей. Зачастую пары отказываются от этого из-за отсутствия материальных возможностей.
Материнский капитал в России будут повышать ежегодноСейчас размер выплаты на первого ребёнка составляет 466 тысяч рублей.
В связи с этим Минтруда попросят разрешить использование материнского капитала для последипломного образования и повышения квалификации родителя.
— Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но и улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребёнка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, — заявила Маркс.
В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%Там считают, что это помогло бы решить проблему низкой рождаемости в период пандемии.
По словам депутата Виктора Зубкова, подобная инициатива поможет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.
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