Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей

По словам депутатов, подобное предложение позволяет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.

13 декабря 2020, 23:58

Фото © Pixabay

В России могут разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты образования родителей ребёнка. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщают "Известия".

Автор инициативы обращает внимание на снижение рождаемости в стране в последние годы. По её словам, это говорит о необходимости задействовать все возможные инструменты мотивации жителей РФ к рождению детей. Зачастую пары отказываются от этого из-за отсутствия материальных возможностей.

Материнский капитал в России будут повышать ежегодно

Материнский капитал в России будут повышать ежегодно

Сейчас размер выплаты на первого ребёнка составляет 466 тысяч рублей.

В связи с этим Минтруда попросят разрешить использование материнского капитала для последипломного образования и повышения квалификации родителя.

Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но и улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребёнка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, — заявила Маркс.

В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%

В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%

Там считают, что это помогло бы решить проблему низкой рождаемости в период пандемии.

По словам депутата Виктора Зубкова, подобная инициатива поможет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Выбор редакции

В Госдуме задумались над внеочередной индексацией маткапитала на 20%

12 ноября, 07:39

В России предложили ввести доплату за ненормированный рабочий день

вчера в 08:26

Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании

сегодня в 00:57

Тихановская заявила, что Европа ничего не может сделать с ситуацией в Белоруссии

сегодня в 00:41

Американский генерал призвал модернизировать ядерную триаду США, потому что она "сводит с ума" Россию

сегодня в 00:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1