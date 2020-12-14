В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей

По словам депутатов, подобное предложение позволяет не только защитить интересы семьи, но и самореализоваться женщине.

В России могут разрешить использовать средства материнского капитала для оплаты образования родителей ребёнка. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщают "Известия".

Автор инициативы обращает внимание на снижение рождаемости в стране в последние годы. По её словам, это говорит о необходимости задействовать все возможные инструменты мотивации жителей РФ к рождению детей. Зачастую пары отказываются от этого из-за отсутствия материальных возможностей.

В связи с этим у Минтруда просят разрешить использование материнского капитала для последипломного образования и повышения квалификации родителей.

— Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но и улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребёнка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, — заявила Маркс.