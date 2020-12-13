Зрелищ без хлеба. Стало известно, жители каких стран тратят на еду меньше, чем на развлечения

Европейским лидером по наименьшей доле расходов на еду в нынешнем году стали жители Люксембурга — 8,4%. Тогда как в Казахстане они составляют почти половину семейного бюджета. Сколько денег жители разных стран тратят на продукты, вредные привычки и развлечения, выяснили журналисты РИА "Новости".

— Самая существенная доля расходов на продукты питания в потребительских расходах — у жителей стран бывшего СССР и государств Восточной Европы, — говорится в сообщении.

Среди последних лучшей стала Словения, идущая на 17-месте в общем рейтинге, там этот показатель составил 14,4%. Немногим больше у Чехии — 19,2% и 20-е место. В первой же десятке расположились Нидерланды и Великобритания — по 10,6%, Ирландия — 11,5%, Германия и Финляндия — по 11,7%, Австрия и Норвегия — по 11,8%, Дания и Швейцария — 12,1%.

Менее 30% своих средств на еду тратят в Словакии (23,2), Латвии (23,3), Польше (25,1), Венгрии (27,7), Хорватии (28,2), Черногории (29,7) и России (29,7). Больше всего эта статья расходов занимает у жителей Молдавии (40,6), Украины (47,9) и Казахстана (49,4).

Примечательно, что Люксембург также стал лучшим в категории трат на табак и алкоголь — только 1,3%. На втором месте идут Германия, Португалия и Кипр — по 1,6%, следом за ними Испания — 1,7%. В России этот показатель составил 3%, столько же у Чехии и Словакии. Больше всего денег на алкогольную и табачную продукцию тратят жители Болгарии — 5,1% и Румынии — 8,2%.

Досуг и культура также занимают значительную часть бюджета жителей разных стран, лидерами в этой категории являются Швеция (18,7%), Великобритания (13,1%) и Австрия (11,5%). Причём, что любопытно, у первых двух государств доля расходов на досуговые мероприятия даже выше, чем на еду. Меньше всего на развлечения тратят в Казахстане (1,7%), Северной Македонии (1,8%), на Украине (2%) и в Молдавии (2,8%). Россия с 8,4% находится в верхней части списка.

Больше всего денег на кафе и гостиницы из семейного бюджета тратят жители Греции — 11,1%, Швейцарии — 11,0%, Испании — 9,7%. У россиян на такие траты уходит порядка 3,5% семейного бюджета, близкие показатели в Сербии, Литве и Северной Македонии. Наименьшие суммы на эти цели тратят в Румынии и Молдавии — 2,1% и 2,6% соответственно. Не более 3% — в Казахстане, Белоруссии и Хорватии.

Ранее Лайф сообщал, что мировые цены на еду установили шестилетний рекорд.