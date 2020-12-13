Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты за неделю

При количестве и качестве российского урожая рост цен на макароны в стране является недопустимым. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства дал правительству неделю на решение проблемы с ростом цен на продукты.

— Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего—послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов, — подчеркнул Путин на встрече, фрагмент которой показал телеканал "Россия-1".

Напомним, вопрос роста цен на продукты первой необходимости был остро поставлен несколько дней назад. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.