Путин потребовал решить вопрос с ростом цен на продукты за неделю
Ранее глава государства заявил, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
При количестве и качестве российского урожая рост цен на макароны в стране является недопустимым. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства дал правительству неделю на решение проблемы с ростом цен на продукты.
— Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего—послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов, — подчеркнул Путин на встрече, фрагмент которой показал телеканал "Россия-1".
Ретейлеры пообещали россиянам продукты по доступным ценамРанее премьер Мишустин распорядился стабилизировать цены.
Напомним, вопрос роста цен на продукты первой необходимости был остро поставлен несколько дней назад. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса, после чего премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также утвердил состав рабочей группы по этим вопросам, куда вошли члены правительства.
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