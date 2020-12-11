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Мишустин дал поручение по стабилизации цен на продукты

Несколько ведомств должны будут отчитаться о проделанной работе.

11 декабря 2020, 18:34
<p>Фото © Артём Геодакян / ТАСС</p>

Фото © Артём Геодакян / ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить в Министерство сельского хозяйства список возможных мер по сдерживанию цен на продукты. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Министерству сельского хозяйства, Минпромторгу и ФАС поручено отслеживать цены на социально значимые товары и докладывать о динамике каждую неделю.

До 21 декабря Министерство экономического развития должно будет предоставить варианты по созданию системы мониторинга за ценами на вышеупомянутые продукты. А до 18 декабря ведомство должно отчитаться об их уровне.

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Накануне глава кабмина назвал ответственных за рост цен на продукты. Он призвал производителей, руководителей торговых сетей и экспортёров "не наживаться на людях". И подчеркнул, что необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием. Проверить обоснованность роста цен на продукты поручила Генпрокуратура.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что процедура получения гражданами налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку будет упрощена. Правительство приняло решение избавить россиян от мучительного сбора документов и автоматизировать его.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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