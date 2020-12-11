Мишустин дал поручение по стабилизации цен на продукты
Несколько ведомств должны будут отчитаться о проделанной работе.
Фото © Артём Геодакян / ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) за сутки представить в Министерство сельского хозяйства список возможных мер по сдерживанию цен на продукты. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Министерству сельского хозяйства, Минпромторгу и ФАС поручено отслеживать цены на социально значимые товары и докладывать о динамике каждую неделю.
До 21 декабря Министерство экономического развития должно будет предоставить варианты по созданию системы мониторинга за ценами на вышеупомянутые продукты. А до 18 декабря ведомство должно отчитаться об их уровне.
"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продуктыГлава государства указал на противоречия: стоимость увеличивается, несмотря на больший объём производства.
Накануне глава кабмина назвал ответственных за рост цен на продукты. Он призвал производителей, руководителей торговых сетей и экспортёров "не наживаться на людях". И подчеркнул, что необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием. Проверить обоснованность роста цен на продукты поручила Генпрокуратура.
Мишустин — о ценах на продукты: Важно, чтобы люди могли купить себе всё необходимоеДля этого чиновникам нужно поработать с производителями, посредниками и торговыми сетями.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что процедура получения гражданами налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку будет упрощена. Правительство приняло решение избавить россиян от мучительного сбора документов и автоматизировать его.
Выбор редакции
Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами
Дегтярёв рассказал, какие из его поручений в Хабаровском крае уже выполнены
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0