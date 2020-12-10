Мишустин — о ценах на продукты: Важно, чтобы люди могли купить себе всё необходимое

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с ценами на продовольствие. Он озвучил конкретные сроки, когда должен увидеть предложения, как снизить стоимость продуктов.

— Впереди Новый год, и важно, чтобы люди могли купить себе необходимые им продукты. Не отказывать ни себе, ни своим близким в возможности отметить праздники. Все необходимые нормативно-правовые акты должны быть подготовлены к девяти утра понедельника и доложены мне лично, — сказал премьер на совещании по ситуации с ценами на продукты.

Мишустин отметил, что для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимы комплексные решения.

— Реагировать надо быстро, с максимальным охватом от поля до прилавка, и вовлечь в эту работу всю цепочку: производителей, посредников и торговые сети, — подчеркнул премьер.

Ранее Мишустин в ходе заседания правительства назвал ответственных за рост цен на продукты. Он призвал производителей, руководителей торговых сетей и, конечно, экспортёров "не наживаться на людях". И подчеркнул, что необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием.