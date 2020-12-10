Нефть Brent впервые с марта подорожала до $50
Весной был период, когда её стоимость стремилась к нулю.
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Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта этого года преодолела психологическую отметку — 50 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже.
За день этот энергоноситель прибавил в цене уже почти на 2,5%. Февральские фьючерсы (договорённости о поставке в этом месяце) торгуются по цене 50,16 доллара за баррель.
Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалютеКурс биткоина уверенно движется к отметке в 20 тысяч долларов. Криптоэнтузиасты уверены: на днях цифровое золото обновит исторический максимум. Впрочем, уже к концу этой недели есть все основания ждать обвала курса биткоина. Лайф выяснил, когда это может произойти и как спасти свои сбережения.
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