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Нефть Brent впервые с марта подорожала до $50

Весной был период, когда её стоимость стремилась к нулю.

10 декабря 2020, 15:02

Фото © Pixabay

Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта этого года преодолела психологическую отметку — 50 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже.

За день этот энергоноситель прибавил в цене уже почти на 2,5%. Февральские фьючерсы (договорённости о поставке в этом месяце) торгуются по цене 50,16 доллара за баррель.

Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалюте

Биткоин ждёт грандиозный обвал. Когда рухнет курс и как защитить сбережения в криптовалюте

Курс биткоина уверенно движется к отметке в 20 тысяч долларов. Криптоэнтузиасты уверены: на днях цифровое золото обновит исторический максимум. Впрочем, уже к концу этой недели есть все основания ждать обвала курса биткоина. Лайф выяснил, когда это может произойти и как спасти свои сбережения.

Ранее эксперт рассказал, что самым тяжёлым моментом для российской экономики было время весной, когда произошёл обвал на рынках. Было даже время, когда нефть WTI ушла в цене ниже нуля.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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