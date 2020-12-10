Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч за нарушение в обороте наркотиков

Суд в Москве признал детский хоспис "Дом с маяком" виновным в нарушении правил оборота наркотических средств. Теперь учреждению придётся выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

По данным АГН "Москва", дело возбудили по статье за нарушение правил оборота наркотических средств. После жалобы на учреждение там побывала полиция. Соучредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава пояснила, что на тот момент хоспис работал с подобными препаратами всего месяц и сотрудники только учились правильно заполнять документацию.

Как сообщал Лайф, в конце ноября Мониава написала в "Фейсбуке", что на них поступила жалоба в МВД из-за выписывания неправомерно большого объёма наркотических препаратов для пациентов. В хоспис приехали сотрудники полиции с внеплановой проверкой и без предупреждения. В итоге не сошлись некоторые записи в журналах. По словам администратора, допущены они были в результате ошибок при заполнении.