Детский хоспис "Дом с маяком" оштрафовали на 200 тысяч за нарушение в обороте наркотиков
Поводом для проверки стала поступившая жалоба.
Фото © Фонд "Дом с маяком"
Суд в Москве признал детский хоспис "Дом с маяком" виновным в нарушении правил оборота наркотических средств. Теперь учреждению придётся выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
По данным АГН "Москва", дело возбудили по статье за нарушение правил оборота наркотических средств. После жалобы на учреждение там побывала полиция. Соучредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава пояснила, что на тот момент хоспис работал с подобными препаратами всего месяц и сотрудники только учились правильно заполнять документацию.
Детский хоспис "Дом с маяком" заподозрили в незаконном обороте наркотических веществ. СПЧ пообещал разобратьсяАдминистратор фонда рассказала об обстоятельствах дела в своём фейсбуке.
Как сообщал Лайф, в конце ноября Мониава написала в "Фейсбуке", что на них поступила жалоба в МВД из-за выписывания неправомерно большого объёма наркотических препаратов для пациентов. В хоспис приехали сотрудники полиции с внеплановой проверкой и без предупреждения. В итоге не сошлись некоторые записи в журналах. По словам администратора, допущены они были в результате ошибок при заполнении.
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