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Учёный рассказал, когда и какую прививку от ковида можно делать аллергикам

Американская вакцина может быть для них опасна, а вот российская "Спутник V" действует иначе.

10 декабря 2020, 14:38
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Вакцина от коронавируса, созданная американской компанией Pfizer, может быть противопоказана аллергикам. Проблема в её составе. Об этом рассказал Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где создали российскую вакцину "Спутник V".

Гинцбург пояснил, что вакцина от Pfizer — это РНК-содержащий препарат. А в организме человека есть система интерферонов, которая активно реагирует на любую чужеродную РНК.

И не исключено, что данная форма вакцины <...> как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность, — сказал учёный в интервью телеканалу "Россия 24".

Иначе дело обстоит с российской вакциной "Спутник V". Её можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не во время их обострения. Хроническим аллергикам нужно смотреть на такие показатели крови, как с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.

В России успешно испытали антиковидную вакцину-йогурт

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У животных — участников эксперимента появились антитела.

Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями, — отметил Гинцбург.

Ранее стало известно, что некие хакеры похитили в Европе данные об американской вакцине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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