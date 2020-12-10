Учёный рассказал, когда и какую прививку от ковида можно делать аллергикам
Американская вакцина может быть для них опасна, а вот российская "Спутник V" действует иначе.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Вакцина от коронавируса, созданная американской компанией Pfizer, может быть противопоказана аллергикам. Проблема в её составе. Об этом рассказал Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где создали российскую вакцину "Спутник V".
Гинцбург пояснил, что вакцина от Pfizer — это РНК-содержащий препарат. А в организме человека есть система интерферонов, которая активно реагирует на любую чужеродную РНК.
— И не исключено, что данная форма вакцины <...> как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность, — сказал учёный в интервью телеканалу "Россия 24".
Иначе дело обстоит с российской вакциной "Спутник V". Её можно делать людям с аллергическими осложнениями, но не во время их обострения. Хроническим аллергикам нужно смотреть на такие показатели крови, как с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.
В России успешно испытали антиковидную вакцину-йогуртУ животных — участников эксперимента появились антитела.
— Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями, — отметил Гинцбург.
Ранее стало известно, что некие хакеры похитили в Европе данные об американской вакцине.
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