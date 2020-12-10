Правительство решило упростить для россиян получение налогового вычета при ипотеке
Процесс будет значительно автоматизирован.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что процедура получения гражданами налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку будет упрощена. Правительство приняло решение избавить россиян от мучительного сбора документов и автоматизировать его. Эта мера обсуждалась на заседании кабмина.
Мишустин отметил, что люди часто не могут получить вычет из-за трудоёмкой и долгой процедуры сбора нужных документов. Однако, по новым правилам, для получения денег россиянам нужно будет лишь заполнить электронное заявление в личном кабинете системы Федеральной налоговой службы.
Со слов Мишустина, данная система сама будет отправлять запросы в банк, в котором была выдана ипотека. В случае получения от банка одобрения система незамедлительно перечислит положенные средства на счёт налогоплательщика.
"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продуктыОн призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.
— Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное — при минимальных усилиях заявителя. Деньги поступят намного раньше, а не в течение трёх месяцев, как это принято сейчас, — подчеркнул премьер-министр.
А вот возможность расширения льготной ипотеки на вторичное жильё в правительстве пока не рассматривается.
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