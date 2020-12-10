Самолёт с освобождёнными в Ливии россиянами вылетел в Москву
Почти полтора года они провели в заключении в тяжелейших условиях.
Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Фото © Соцсети
Российские социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан освобождены в Ливии. Информацию об этом подтвердил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
— Самолёт с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном вылетел из аэропорта Митига в Триполи, — заявил РИА "Новости" информированный ливийский источник.
Напомним, Шугалея и Суэйфана обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад. Всё это время они находились в заключении.
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