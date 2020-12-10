Самолёт с освобождёнными в Ливии россиянами вылетел в Москву

Почти полтора года они провели в заключении в тяжелейших условиях.

Российские социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан освобождены в Ливии. Информацию об этом подтвердил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

— Самолёт с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном вылетел из аэропорта Митига в Триполи, — заявил РИА "Новости" информированный ливийский источник.