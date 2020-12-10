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Регион
Опубликовано 10 декабря 2020, 16:32

Самолёт с освобождёнными в Ливии россиянами вылетел в Москву

Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Фото © Соцсети

Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Фото © Соцсети

Почти полтора года они провели в заключении в тяжелейших условиях.

Российские социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан освобождены в Ливии. Информацию об этом подтвердил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Самолёт с российскими гражданами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном вылетел из аэропорта Митига в Триполи, — заявил РИА "Новости" информированный ливийский источник.

Задержанные в Турции журналисты НТВ освобождены
Задержанные в Турции журналисты НТВ освобождены

Напомним, Шугалея и Суэйфана обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад. Всё это время они находились в заключении.

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Михаил Аксёнов
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