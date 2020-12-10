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Путин прокомментировал дело о госизмене советника главы "Роскосмоса"

Глава подчеркнул, что оно не касается периода, когда Сафронов работал журналистом.

10 декабря 2020, 13:08

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) высказался про дело о госизмене, которое завели на Ивана Сафронова — советника главы "Роскосмоса".

Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в "Роскосмосе", то есть за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем и насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в "Коммерсанте", откуда он уже ушёл, — сказал президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затем прокомментировал слова главы государства, отметив, что российский лидер оговорился, когда сказал, что журналист Сафронов уже осуждён.

Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Защита просила отпустить бывшего журналиста на основании характеристик и поручительств.

Также, говоря о Сафронове, Путин подчеркнул, что госизмена — тяжкое преступление, как любое предательство, и "предатели должны понести суровое наказание за всё, что они делают". Как отметил глава государства, другое дело, если речь идёт об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной по самому своему факту опубликования.

Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за её кражу и передачу кому бы то ни было. Это чушь, конечно. Я на это обязательно посмотрю, если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Этого нельзя допускать, — подытожил Путин.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал "Роскосмосе" всего около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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