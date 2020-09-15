Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и оставил его в СИЗО. Бывший журналист будет находиться под стражей как минимум до 7 декабря.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Молодой человек занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.