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Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Защита просила отпустить бывшего журналиста на основании характеристик и поручительств.

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Иван Сафронов. Фото © LIFE

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и оставил его в СИЗО. Бывший журналист будет находиться под стражей как минимум до 7 декабря.

Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — огласила вердикт судья Евгения Жигалева.

Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова по делу о госизмене

Советник главы "Роскосмоса" останется под стражей до 6 сентября.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Молодой человек занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

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