Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова по делу о госизмене

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Молодой человек занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, суд арестовал его на два месяца, но вины он не признал.