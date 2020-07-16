Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Суд отклонил жалобу адвокатов, таким образом, Сафронов останется под арестом до 6 сентября.
При этом суд убрал из постановления об аресте ссылку на сотрудничество журналиста с чешской разведкой.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля, когда он выходил из подъезда. Молодой человек занял свой пост в "Роскосмосе" всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, суд арестовал его на два месяца, но вины он не признал.
Сегодня адвокат экс-журналиста раскрыл, от кого следствие получило информацию о передаче гостайны Сафроновым. Это неназванный генерал из Службы внешней разведки.