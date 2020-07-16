Адвокат раскрыл, кто предоставил информацию о передаче гостайны Сафроновым

О том, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передал чешским спецслужбам информацию, содержащую гостайну, рассказали в Службе внешней разведки (СВР). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

— Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе, — сказал адвокат.

Павлов подчеркнул, что сообщение подписано генералом без указания фамилии.

Сегодня в Мосгорсуде начинается рассмотрение жалобы на арест советника главы "Роскосмоса". По словам Павлова, его подзащитного сопровождали до суда люди в камуфляже и масках. Адвокат также рассказал, что дело Сафронова ведут 10 следователей ФСБ.