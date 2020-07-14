Песков объяснил задержания участников несанкционированной акции в поддержку Сафронова

Количество журналистов, собравшихся накануне у СИЗО "Лефортово" в Москве в ходе несанкционированной акции в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, могло стать причиной их задержаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Там много журналистов собралось, по всей видимости, это могло быть причиной для каких-то действий со стороны правоохранителей. Вместе с тем при условии строгого соблюдения закона журналисты в рамках закона о СМИ должны иметь условия для журналистской деятельности, — сказал официальный представитель Кремля.