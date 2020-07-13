В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции в поддержку Сафронова — видео

У СИЗО "Лефортово" в Москве в ожидании предъявления бывшему журналисту, а ныне советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинения в госизмене собрались его прежние коллеги, чтобы поддержать задержанного. Полиция просила собравшихся разойтись. Однако люди игнорировали требования представителей властей, в связи с чем полицейские начали задерживать протестующих.

По последним данным, правоохранители задержали восемь человек, которые во время акции перекрыли проезжую часть около "Лефортово".