В Москве задержаны несколько участников несанкционированной акции в поддержку Сафронова — видео

У СИЗО "Лефортово" в Москве в ожидании предъявления бывшему журналисту, а ныне советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинения в госизмене собрались его прежние коллеги, чтобы поддержать задержанного. Полиция просила собравшихся разойтись. Однако люди игнорировали требования представителей властей, в связи с чем полицейские начали задерживать протестующих.
По последним данным, правоохранители задержали восемь человек, которые во время акции перекрыли проезжую часть около "Лефортово".
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.
Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать арест. К слову, пока решался вопрос об аресте, в защиту журналиста у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты. Нескольких человек задержали, в том числе Ксению Собчак.