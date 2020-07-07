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Ксению Собчак задержали у здания ФСБ в Москве — видео

Телеведущая пришла туда на акцию в поддержку советника главы "Роскосмоса".

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Видео © Telegram / РБК

Российскую журналистку Ксению Собчак задержали у здания ФСБ России в Москве. На Лубянке она вышла на одиночный пикет в поддержку задержанного сегодня советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Плакатов у Собчак не было, однако сама она была одета в футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову".

Почти две недели назад Ксения Собчак оказалась замешана в другой истории: журналистка решила снять сюжет про скандально известного монаха Сергия, который отрицал коронавирус и призывал нарушать самоизоляцию, однако на территории монастыря на съёмочную группу напали и разбили камеру.

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