Ксению Собчак задержали у здания ФСБ в Москве — видео

Российскую журналистку Ксению Собчак задержали у здания ФСБ России в Москве. На Лубянке она вышла на одиночный пикет в поддержку задержанного сегодня советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Плакатов у Собчак не было, однако сама она была одета в футболку с надписью "Свободу Ивану Сафронову".