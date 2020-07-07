Вероятный прокладчик "Северного потока — 2" вышел из немецкого порта

Якорная баржа "Фортуна", использующаяся для трубопрокладки, вышла из порта Мукран в Германии, следует из данных сайта Myshiptracking.com. Именно она может быть потенциальным прокладчиком газопровода "Северный поток — 2".
Судно направилось на юго-восток от порта, но перед этим зашло на логистическую базу проекта, что также говорит о вероятном участии "Фортуны" в строительстве трубопровода.
Накануне Лайф сообщал, что Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство "Северного потока — 2" в своих водах с использованием судов с якорным позиционированием. Именно к таким судам относится "Фортуна".