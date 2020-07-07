"Если человеку хорошо, то почему нет". Сексолог — об отношениях Авербуха с одной из "папиных дочек"

Симпатия 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой к 46-летнему Илье Авербуху объясняется очень просто. Молодая девушка всегда ищет в отношениях с мужчиной намного старше себя стабильность, а мужчины выбирают спутниц моложе в погоне за романтикой, которой так хочется после 40. Об этом рассказала сексолог и семейный психолог Алия Королёва.

— Это ей может дать более старший мужчина, нежели её ровесники. Почему мужчины выбирают девочек помоложе? После 40 лет мужчины становятся более романтичными и успокаиваются. Они ищут в юных девушках именно романтику, нежность, — передаёт Пятый канал её слова.

Психолог добавила, что в наше время мало кого удивишь отношениями с большой разницей в возрасте. Для общественности это стало нормой.

— Это уже давно стало обыденностью. Каждый ищет в отношениях что-то своё. И, как правило, если человеку хорошо, то почему нет, — отметила Королёва.