"Надоело скрываться". Совратившая пасынка блогерша из Краснодарского края ждёт от него ребёнка

Многодетная мама и блогерша из Славянска-на-Кубани Марина Балмашева беременна от 20-летнего сына своего бывшего мужа. Об этом она рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", опубликовав фотографию с женихом и положительным тестом на беременность.

— Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький, что УЗИ с сердечком ещё впереди, но я хочу, чтобы вы это знали. Всё возможно в этом мире. Нам четыре недели. И да, именно поэтому мы решили пожениться, — написала она в соцсетях.

Подписчики Марины в целом положительно отнеслись к радостной новости и поздравили с будущим пополнением в семье. Теперь Марина и Вова готовятся к свадьбе, о которой они объявили две недели назад.