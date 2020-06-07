"Надоело скрываться". Совратившая пасынка блогерша из Краснодарского края ждёт от него ребёнка

Многодетная мама и блогерша из Славянска-на-Кубани Марина Балмашева беременна от 20-летнего сына своего бывшего мужа. Об этом она рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", опубликовав фотографию с женихом и положительным тестом на беременность.
— Надоело скрываться. Знаю, что срок ещё маленький, что УЗИ с сердечком ещё впереди, но я хочу, чтобы вы это знали. Всё возможно в этом мире. Нам четыре недели. И да, именно поэтому мы решили пожениться, — написала она в соцсетях.
Подписчики Марины в целом положительно отнеслись к радостной новости и поздравили с будущим пополнением в семье. Теперь Марина и Вова готовятся к свадьбе, о которой они объявили две недели назад.
Напомним, Марина Балмашева стала популярна благодаря тому, что к 35 годам похудела на 60 килограмм, стала приёмной мамой для пятерых детей и открыто показывала свою счастливую жизнь. Однако когда после развода она объявила об отношениях со своим 20-летним пасынком, которого сама же и воспитала, на неё обрушился шквал критики в соцсетях, а органы опеки забрали у неё всех пятерых детей.