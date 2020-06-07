Сидел у реки и плакал. В Башкирии нашли пропавшего два дня назад немого мальчика

Поиски шестилетнего Ренеля из башкирского села Урмантау, который пропал двое суток назад, увенчались успехом. Полиция, спасатели и волонтёры прочёсывали местность и обнаружили ребёнка живым у реки Юрюзань.

— Мальчик найден живым совместной поисковой группой на берегу реки Юрюзань в лесном массиве. В настоящее время его осматривают медики. Устанавливаются обстоятельства ухода из дома, — рассказали волонтёры POO "Поиск детей — Уфа".

Ренель провёл двое суток в одиночестве на улице. Поиски осложняло то, что он не разговаривает, поэтому позвать на помощь физически не мог. Однако мальчик всё же помог себя отыскать. Поисковики услышали детский плач, пошли на звук и нашли Ренеля.