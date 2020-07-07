Галина Сергеевна из "Папиных дочек" закрутила роман с Ильёй Авербухом, который старше неё на 21 год

25-летнюю Елизавету Арзамасову, полюбившуюся зрителям по роли Галины Сергеевны в "Папиных дочках", застали на свидании. Девушке ранее приписывали роман в том числе с коллегой по сериалу Филиппом Бледным. Однако её спутником оказался 46-летний фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Судя по всему, влюблённых сняли на летней веранде одного из ресторанов. Они наслаждались обществом друг друга, держались за руки и обменивались нежными взглядами. Разница в 21 год, похоже, ничуть не повлияла на интенсивность чувств.
При этом сама Елизавета не стала скрывать свой роман. Актриса лично подтвердила данную информацию, однако подробности предпочла сохранить в тайне, пишет Hello.
Фото © Instagram / liza_arzamasova, averbukhofficial
Личная жизнь Ильи Авербуха в последнее время была не менее загадочна. В 2007 году он разорвал отношения со своей супругой и коллегой Ириной Лобачёвой, сына от которой воспитывает сейчас. И после предпочитал скрывать свои романы от чужих глаз. Подробнее о биографии фигуриста читайте на сайте uznayvse.ru.
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