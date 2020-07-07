Дмитрия Колдуна госпитализировали с CoViD-19

Белорусского певца Дмитрия Колдуна доставили в клинику в Минске после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию. Сначала артист почувствовал недомогание и заметил, что у него поднялась температура. Не придав симптомам значения, он попытался лечиться дома, однако лучше не становилось. Тогда певец вместе с женой сдал анализы на CoViD-19. Они оказались положительными. Об этом пишут "Дни.ру".
Певца отправили в больницу, а его жену — на карантин. У неё также подтвердился диагноз, однако пока болезнь протекает бессимптомно. В ближайшее время анализы сдадут и остальные члены семьи Колдуна.
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