Дмитрия Колдуна госпитализировали с CoViD-19

Белорусского певца Дмитрия Колдуна доставили в клинику в Минске после того, как у него выявили коронавирусную инфекцию. Сначала артист почувствовал недомогание и заметил, что у него поднялась температура. Не придав симптомам значения, он попытался лечиться дома, однако лучше не становилось. Тогда певец вместе с женой сдал анализы на CoViD-19. Они оказались положительными. Об этом пишут "Дни.ру".