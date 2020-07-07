"Биологический багаж". Вирусолог оценил угрозу появления нового коронавируса

Заявление сингапурских учёных о том, что в ближайшее десятилетие в мире может появиться новый вид коронавируса, аналогичный CoViD-19, является не более чем гипотезой. Такое мнение высказал вирусолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев. По словам эксперта, предсказать мутацию нынешнего коронавируса за десятки лет крайне тяжело, а прогнозировать его разновидности в будущем невозможно.

— Обсуждать гипотезы — это дело неблагодарное: может быть, а может и не быть. С точки зрения "может быть" — за всё надо платить, и за те преимущества цивилизации, которые мы получаем, тоже. Мы живём в быстро улучшающихся условиях, начинаем дальше и чаще ездить, это означает, что мы, попадая в несвойственную нам среду, везём туда свой микробиологический багаж. А у нас есть скрытые формы инфекции, как сейчас многие тесты по коронавирусу показывают его наличие, но без симптомов. А эти носители могут быть и вирусовыделителями, — отметил Зуев в интервью НСН.

Как пояснил вирусолог, коронавирус действительно будет мутировать и дальше. Прежде всего потому, что "люди продолжают ездить и обмениваться своим биологическим багажом". Но говорить определённо, во что он превратится, нельзя. Учёные склонны считать, что он станет таким же сезонным явлением, как вирус гриппа.

— Нельзя сравнивать коронавирус с тем же ВИЧ по очень простой причине. При ВИЧ смертность 100%, а у коронавируса смертность всего 1%, это смехотворная смертность. Это пневмотропный вирус, он встанет в один строй вместе с вирусом гриппа, — пояснил свою позицию собеседник.