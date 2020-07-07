Фармаколог рассказал, кто больше рискует отравиться медикаментами

Чаще всего отравление лекарственными препаратами фиксируют среди детей и пожилых людей. В первом случае это происходит из-за любопытства и тяги попробовать всё на вкус, а во втором — из-за забывчивости, рассказал в беседе с NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Он объяснил, что пенсионеры часто не помнят, приняли ли они лекарства, и решают принять их повторно.

— Больше всего случаев отравления лекарственными препаратами приходится на людей старше 75 лет. И речь в таких случаях зачастую идёт о гипотензивных препаратах (лекарства, снижающие артериальное давление. — Прим. Лайфа), — уточнил специалист.

Чтобы избежать этого, он советует пользоваться специальными таблетницами со звуковыми уведомлениями или разделителями по дням недели.

Кондрахин заметил, что некоторые соотечественники принимают медикаменты без назначения врача, что тоже нередко приводит к отравлениям. В частности, нередко диагностируется интоксикация организма мочегонными препаратами, а передозировка препаратов для понижения сахара чревата гликемической комой.

По данным эксперта, летальным исходом кончаются 7–10% всех случаев отравлений. Чтобы избежать трагических последствий и осложнений, в случае появления подозрений лучше всего сразу обратиться к врачу. До приезда медиков стоит принять активированный уголь и сделать промывание желудка, вызвав рвоту. После этого следует прилечь.

Отмечается, что Минздрав РФ в 2017 году выявил 94,5 тысячи случаев отравления медикаментами и токсическими веществами немедицинского назначения. В 2018 году показатель вырос на 7%.

В жаркий сезон число отравлений токсическими веществами возрастает. Как правило, это связано с тем, что люди часто хотят быстро утолить жажду и не всегда обращают внимание на то, что они пьют.