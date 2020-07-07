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Град, шквал, смерч. Синоптик дал неутешительный прогноз для Московского региона на 7 июля

При этом температура воздуха превысит 30 градусов.

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Фото © Pixabay

В столичном регионе вечером 7 июля будет высока вероятность града, шквала и смерча. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Вечером — ливни, грозы, местами — сильные, высока вероятность града, шквала, смерча. Ветер юго-восточных румбов, 3−8 м/с, при грозе — порывы до 20 м/с, — рассказал он на своей странице в соцсети Instagram.

При этом температура воздуха в Москве достигнет плюс 30−32, в Подмосковье — 27−32, а на юго-востоке столичного региона даже ожидается плюс 35 градусов.

Ранее очевидцы засняли на видео крупный смерч, который разбушевался в Вологодской области.

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