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Автобус с детьми упал в водохранилище в Китае

Очевидцы происшествия бросали с берега тонущим спасательные круги, однако некоторые не смогли выплыть.

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В китайском городе Аньшунь, в провинции Гуйчжоу, автобус упал в местное водохранилище. По предварительным данным, среди пассажиров было много детей и студентов. Некоторые люди смогли выплыть к берегу самостоятельно, другим потребовалась помощь спасателей. Однако есть и жертвы, их точное число устанавливается.

Пожарно-спасательный корпус Гуйчжоу отправил на место происшествия 19 пожарных машин, 21 резиновую лодку и 97 спасателей, включая 17 водолазов.

На кадрах с места происшествия видно, как на первые подоспевшие к месту ЧП лодки достают тонущих. Некоторые очевидцы бросают с берега спасательные круги.

Как сообщал Лайф, ранее в Китае пять человек погибли при обрушении строительного крана.

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