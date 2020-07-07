Автобус с детьми упал в водохранилище в Китае

В китайском городе Аньшунь, в провинции Гуйчжоу, автобус упал в местное водохранилище. По предварительным данным, среди пассажиров было много детей и студентов. Некоторые люди смогли выплыть к берегу самостоятельно, другим потребовалась помощь спасателей. Однако есть и жертвы, их точное число устанавливается.