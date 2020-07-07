Автобус с детьми упал в водохранилище в Китае

今天中午12时左右，贵州安顺一载有学生大巴车冲进水库。截至13时30分，贵州省消防救援总队已调集19辆消防车，21艘橡皮艇，97名救援人员（含17名潜水员）赶赴现场救援。 pic.twitter.com/EgOuuY1g1m— 金轮法王 (@22KSTQiXDyRoyvm) July 7, 2020
В китайском городе Аньшунь, в провинции Гуйчжоу, автобус упал в местное водохранилище. По предварительным данным, среди пассажиров было много детей и студентов. Некоторые люди смогли выплыть к берегу самостоятельно, другим потребовалась помощь спасателей. Однако есть и жертвы, их точное число устанавливается.
Пожарно-спасательный корпус Гуйчжоу отправил на место происшествия 19 пожарных машин, 21 резиновую лодку и 97 спасателей, включая 17 водолазов.
贵州安顺市一辆载有学生 冲入虹山水库 目前伤亡人数 未知2020.7.7 pic.twitter.com/AgVSUoMGah— 白七的纪录 (@Fei_Nigh) July 7, 2020
На кадрах с места происшествия видно, как на первые подоспевшие к месту ЧП лодки достают тонущих. Некоторые очевидцы бросают с берега спасательные круги.
Как сообщал Лайф, ранее в Китае пять человек погибли при обрушении строительного крана.