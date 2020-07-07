Безопасно, но бывает с душком. Эксперты изучили состав сарделек с полок российских магазинов

Специалисты "Росконтроля" проверили сардельки на полках российских магазинов. Результаты исследования опубликовали на сайте организации.

В лабораторию отправили образцы продукции марок Selgros, "Дымов", "Малаховский", "Мясной дом Бородина", "Окраина", "Рублёвский". Выяснилось, что по микробиологическим и физико-химическим показателям сардельки всех брендов безопасны, однако к некоторым из них нашлись замечания.

Наивысший балл по результатам проверки достался бренду "Окраина". Сардельки этой марки отличились не только вкусом, но и отсутствием консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты, также в них не оказалось загустителей углеводной природы.

Эксперты "Росконтроля" также посоветовали присмотреться к продукции брендов "Рублёвский" и "Малаховский", хотя органолептическими свойствами перечисленных марок специалисты остались не совсем довольны.

Проверка выявила солёный и вяжущий привкус сарделек "Дымов", не свойственный продукции этого вида. Кроме того, в образцах обнаружили не заявленный в составе каррагинан. Selgros неприятно удивил специалистов посторонним запахом, а "Мясной дом Бородина" — недостоверной информацией о составе в маркировке. Из-за этого все три бренда включили в список товаров с замечаниями.