Отрицавший коронавирус схимонах Сергий не пришёл на заседание суда о фейках

Отрицавший коронавирус, а позже лишённый сана схимонах Сергий (Романов) не пришёл на заседание суда по делу о распространении фейков. Слушание проходило в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.
— Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник, — сказала судья во время трансляции из зала суда.
Напомним, схиигумен Сергий полностью отрицал коронавирус, призывал людей нарушать самоизоляцию и критиковал закрытие храмов во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать, но это не остановило схимонаха. Позже его вовсе запретили в служении, а также лишили сана. При этом на церковный суд он тоже не явился.