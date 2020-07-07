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Отрицавший коронавирус схимонах Сергий не пришёл на заседание суда о фейках

Ранее он был лишён сана, однако на церковный суд также не явился.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Отрицавший коронавирус, а позже лишённый сана схимонах Сергий (Романов) не пришёл на заседание суда по делу о распространении фейков. Слушание проходило в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник, — сказала судья во время трансляции из зала суда.

Напомним, схиигумен Сергий полностью отрицал коронавирус, призывал людей нарушать самоизоляцию и критиковал закрытие храмов во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать, но это не остановило схимонаха. Позже его вовсе запретили в служении, а также лишили сана. При этом на церковный суд он тоже не явился.

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