Отрицавший коронавирус схимонах Сергий не пришёл на заседание суда о фейках

Отрицавший коронавирус, а позже лишённый сана схимонах Сергий (Романов) не пришёл на заседание суда по делу о распространении фейков. Слушание проходило в городе Верхняя Пышма в Свердловской области.

— Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник, — сказала судья во время трансляции из зала суда.