Переживший удар молнии 16-летний вратарь пришёл в себя

Юный вратарь футбольного клуба "Знамя труда", который пережил удар молнии на стадионе "Торпедо" в Москве, пришёл в себя, его уже сняли с аппарата ИВЛ. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, юноша уже немного поговорил с мамой, хотя накануне был в очень возбуждённом состоянии. В ближайшие дни спортсмена уже могут перевести в обычную палату.