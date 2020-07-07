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Переживший удар молнии 16-летний вратарь пришёл в себя

Скоро юного спортсмена могут перевести в обычную палату.

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Фото © Соцсети

Юный вратарь футбольного клуба "Знамя труда", который пережил удар молнии на стадионе "Торпедо" в Москве, пришёл в себя, его уже сняли с аппарата ИВЛ. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, юноша уже немного поговорил с мамой, хотя накануне был в очень возбуждённом состоянии. В ближайшие дни спортсмена уже могут перевести в обычную палату.

Напомним, несчастный случай произошёл 3 июля на стадионе "Торпедо" в Москве. 16-летний вратарь футбольного клуба "Знамя труда" разминался отдельно от остальных, когда в него ударила молния. Случилось это, когда парень ударил по мячу. Когда юниор рухнул без чувств, спас подопечного от гибели тренер Антон Басов. Он смог завести сердце Ивана и передать его приехавшей на место бригаде скорой живым.

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